Red Bull nuovo global energy drink partner dei nerazzurri.

L’FC Inter e Red Bull hanno annunciato una partnership triennale che renderà il celebre marchio di energy drink Global Energy Drink Partner del club fino al 2027/28, unica collaborazione del genere in Serie A. L’accordo debutterà nel derby di stasera, in cui Red Bull sarà protagonista della fase che precede le sostituzioni. Il CRO (Chief Revenue Officer) nerazzurro Giorgio Ricci ha sottolineato come la sinergia tra due brand globali, uniti da ambizione ed energia, offrirà nuove opportunità e un’esperienza ancora più coinvolgente ai tifosi.