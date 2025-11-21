Marketing – Deghi si conferma fino al 2031 main sponsor di maglia dell’U.S. Lecce (Serie A).

Deghi S.p.A. e U.S. Lecce rinnovano la partnership come main sponsor per il periodo 2026–2031, proseguendo un rapporto iniziato nel 2021. U.S. Lecce, attraverso il prolungamento della partnership in oggetto, conferma la volontà di crescere nel professionismo insieme alle imprese locali che condividono visione e ambizioni, costruendo un modello gestionale moderno e sostenibile.

Deghi resterà sponsor della prima squadra e della Primavera, che giocherà al rinnovato Deghi Center.