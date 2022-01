Recrowd nuovo back jersey sponsor dello Spezia calcio

Recrowd, piattaforma di lending crowdfunding che opera nel settore del Real Estate, diventa Premium Partner e sarà il nuovo Back Jersey Sponsor dello Spezia calcio, presente sul retro delle maglie da gioco della prima squadra aquilotta a partire dalla 22ima giornata di Serie A, quando gli uomini di Thiago Motta saranno impegnati contro il Milan a San Siro. La partnership durerà fino al termine della stagione 2022/2023.

Il lending crowdfunding consiste nel mettere in contatto soggetti privati che vogliono erogare prestiti, con soggetti che richiedono un finanziamento, e in tal senso l’attività fondamentale di Recrowd è quella di selezionare le società proponenti in base alla qualità dei loro progetti, tramite una verifica creditizia e reputazionale delle stesse e delle persone fisiche ad esse collegate. Dopo questa analisi Recrowd pubblica sul suo sito le campagne aperte al finanziamento per proporle alla sua platea di investitori ed è a quel punto che gli utenti possono così selezionare il progetto valutando rischio, investimento minimo, durata e rendimento. Per facilitare la decisione è disponibile tutta la documentazione in possesso di Recrowd nelle schede di ogni progetto.

La semplicità di questa modalità di investimento è la chiave del successo di tutto il settore che cresce in modo inarrestabile fin dalla sua comparsa nel nostro Paese e tale semplicità risiede anche nella possibilità di gestire i propri capitali online, delegando totalmente la gestione del progetto immobiliare al proponente.

In aggiunta ai diritti promozionali, l’accordo siglato tra Recrowd e Spezia calcio (16imo in Serie A) ha un obiettivo più ampio e affascinante: promuovere il “crowdfunding” come mezzo di creazione di ricchezza e valore per il sistema Paese, coinvolgendo un ambito fino ad ora inesplorato come il calcio.

“Siamo molto fieri di annunciare oggi il primo passo di questa partnership, il mondo del calcio condivide valori molto simili a quelli del crowdfunding e per la prima volta in Italia ci sarà su una divisa sportiva “, ha commentato Gianluca De Simone, CEO e co-founder di Recrowd. “La società Spezia calcio rappresenta il partner perfetto con cui promuovere le opportunità di innovazione destinate al territorio e soprattutto ai tifosi, siamo orgogliosi di portare per la prima volta su una divisa di Serie A un’azienda appartenente al mondo del crowdfunding”.

Con questo accordo Recrowd e Spezia calcio lavoreranno insieme sulla promozione delle campagne di crowdfunding e studieranno l’opportunità di lanciare una campagna insieme nel prossimo futuro, con l’obiettivo di dare ai tifosi dello Spezia calcio la possibilità di partecipare attivamente ad un progetto comune, innovativo e a vantaggio dei tifosi. È un ulteriore passo di un’interessante opera di coinvolgimento dei tifosi alla vita attiva della società, in cui Recrowd e Spezia calcio credono fermamente.

“La partnership con Recrowd, azienda leader in Italia in un settore di grande innovazione come il lending crowdfunding, è un’ulteriore testimonianza di come lo Spezia Calcio stia attirando l’attenzione di realtà di rilevanza nazionale, grazie alla progettualità e ad un impegno costante nella ricerca di opportunità di business. Il fatto che Recrowd abbia scelto lo Spezia calcio per affacciarsi per la prima volta al calcio professionistico rappresenta per noi un ulteriore motivo d’orgoglio e ripagheremo questa fiducia lavorando fianco a fianco per una partnership di successo” , le parole del Chief Revenue Officer dello Spezia calcio, Luca Scafati. (fonte: Spezia calcio)