RECOVERAPRO NUOVO PARTNER UFFICIALE DEL RANGERS FC PER IL RECUPERO TECNOLOGICO 

(di Fabio Sesti) – Il Rangers FC, storico club di Glasgow militante nella Scottish Premiership, ha annunciato un nuovo accordo con Recovapro, che diventa partner ufficiale del club per il recupero tecnologico. La collezione di prodotti Recovapro comprende pistole per il massaggio muscolare di alta qualità la cui tecnologia aiuta ad alleviare l’indolenzimento e la rigidità dei muscoli, oltre a promuovere la circolazione, l’attivazione muscolare e il recupero. I loro prodotti sono già apprezzati da calciatori della Premier League scozzese e inglese, da Sir Geoff Hurst, da giocatori di rugby professionisti, da ciclisti, da personal trainer, da fisioterapisti, da soldati delle forze speciali, da combattenti di MMA e da diversi atleti che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi.

Il presidente di Recovapro, Rich Stonehouse, ha espresso così la sua soddisfazione per l’accordo: “So quanto sono grandi i Rangers, quindi sono felice che Recovapro sia diventato il partner ufficiale del club per il recupero tecnologico”. Il Direttore Commerciale e Marketing dei Rangers, James Bisgrove, ha aggiunto: “Essendo un marchio innovativo con tecnologia, alte prestazioni e una passione per la vita sana al centro della loro etica aziendale, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Recovapro nella nostra sempre più numerosa famiglia di Official Club Partner. La partnership ci permette di continuare a progredire verso i nostri obiettivi commerciali, fornendo al contempo alle nostre squadre maschili e femminili prodotti che ne favoriranno le prestazioni sul campo”.