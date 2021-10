REAL MADRID E ABBOTT INSIEME PER SOSTENERE LA NUTRIZIONE DEI BAMBINI NEL MONDO 

(di Fabio Sesti) – Il Real Madrid CF e Abbott Nutrition hanno firmato un accordo in base al quale il colosso americano dell’healthcare technology diventa Health Sciences and Nutrition Partner del club e Global Partner della Fondazione del Real Madrid che dal 2007 sostiene la crescita, l’educazione e lo sviluppo dei bambini nel mondo. La collaborazione, che durerà fino alla fine della stagione 2023-2024, si declinerà da un lato nella lotta comune alla malnutrizione infantile globale attraverso attività educative, sportive e sociali, e dall’altro garantirà il supporto nutrizionale di Abbott a tutte le squadre del Real Madrid (maschile, femminile, giovanili dell’Academy), oltre che il sostegno all’innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti.

Daniel Salvadori, vicepresidente esecutivo di Abbott Nutrition, ha spiegato le ragioni dell’accordo: “Abbott e la Fondazione Real Madrid condividono un obiettivo comune: migliorare la nutrizione dei bambini di tutto il mondo in modo che possano sviluppare il loro potenziale. Unire i nostri sforzi ci permetterà di raggiungere più persone e di avere un impatto ancora più grande e duraturo sulla vita di decine di migliaia di bambini in tutto il mondo”. Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha detto invece: “Con il lavoro della Fondazione Real Madrid non stiamo cercando di sviluppare il prossimo calciatore, stiamo cercando di crescere il prossimo ingegnere, scienziato o avvocato. Collaborando con Abbott possiamo aiutare i bambini di tutto il mondo a vivere una vita più sana. Quanto al club, dalla prima squadra alle giovanili conosciamo già l’importanza del ruolo del nutrizionista e l’esperienza di Abbott può aiutarci a crescere e migliorare il rendimento dei calciatori”.