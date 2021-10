DIRITTI CALCIO: EUROPEI SU FOX SPORT FINO AL 2028

(di Mattia Celio) – Come è stato riportato da SBJ Media, Fox Sports è vicina ad acquistare i diritti del Campionato Europeo UEFA da ESPN fino all’edizione del 2028. Nonostante non sia ancora arrivata la conferma ufficiale, le fonti si aspettano che l’accordo venga trovato entro le prossime due settimane.

ESPN detiene questi diritti dal 2008 e in questi anni ha portato i Campionati Europei ad un livello globale. I termini dell’accordo sono ancora in fase di negoziazione, ma fonti affermano che Fox acquisirà i diritti fino al 2028, includendo così le edizioni del 2024 (in Germania) e del 2028 (luogo ancora da definire), oltre alla UEFA Nations League e alle qualificazioni europee.

Per quanto riguarda i prezzi dell’accordo, si dice che ESPN abbia pagato circa 115 milioni di dollari per il pacchetto che includeva solo Euro 2020, anche se si vocifera che la UEFA ne abbia chiesti circa 300 milioni per coprire le prossime due edizioni.

L’accordo segna una grande vittoria per Fox, poiché gli Europei si adattano alla strategia calcistica della società di media, da sempre più focalizzata sui grandi eventi con squadre nazionali piuttosto che su singoli club. Inoltre, con questo nuovo acquisto Fox Sports ingrandisce il suo elenco di programmi, già invidiabile di suo, per i prossimi quattro anni: oltre ad Euro 2024 e 2028, gli amanti dello sport potranno vivere anche i Mondiali 2022 e 2026, i Mondiali femminili 2023, la Gold Cup 2025 e la Copa America 2024.

Secondo un sondaggio, la Coppa del Mondo risulta essere il vero “tesoro” di Fox dato che nel 2011 il marchio sportivo ne acquistò i diritti per la cifra record di 425 milioni di dollari.