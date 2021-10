RANGERS FC SEMPRE PIU’ DIGITALE: FIRMATO UN ACCORDO BIENNALE CON SPORTEMON GO

(di Fabio Sesti) – Il Rangers FC, club scozzese più noto come Glasgow Rangers, ha annunciato un accordo biennale con Sportemon Go (SGO). La partnership prevede da parte del nuovo “Official Club Partner” il branding dello sponsor sul retro della maglia, oggetti digitali da collezione non fungibili (NFT) e un significativo investimento commerciale nel club. La partnership segue il successo del recente lancio dei fan token da parte dei Rangers, ed estende le opportunità per i tifosi di impegnarsi con prodotti digitali da collezione e giochi interattivi.

SGO, società di trading sportivo in realtà aumentata, è stata fondata da padre e figlio australiani Ricky e Corey Jackson e ha già formato partnership sportive con una serie di atleti di alto profilo, tra cui le stelle della Premier League Luke Shaw e Andy Robertson.

Il direttore commerciale e marketing dei Rangers, James Bisgrove, ha commentato: “Questa è un’altra eccitante partnership commerciale per i Rangers, e si allinea strettamente con la nostra strategia di trasformazione digitale e le ambizioni nello spazio emergente NFT”. Il CEO di Sportemon Go ed ex giocatore AFL, Ricky Jackson ha detto invece: “Siamo onorati di diventare partner di questo club storico e non vediamo l’ora di dare un contributo al successo futuro, oltre ad aiutare a celebrare il passato. I nostri NFT sono unici, creativi, con caratteristiche esclusive innovative e prodotti che i sostenitori dei Rangers ameranno”.