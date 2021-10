RUGBY PARMA: NASCE LA PARTNERSHIP TRA ZEBRE E U.S. AUDACE

L’obiettivo è quella di creare una forte sinergia non solo tra le due realtà sportive ma anche con il Comune e la città di Parma. In questa direzione si muoverà la nuova partnership nata tra Zebre Rugby Club, franchigia della Fir che partecipa ai due prestigiosi tornei internazionali United Rugby Championship ed Epcr Challenge Cup, e Us Audace, storica società di calcio giovanile parmigiana.

La “stretta di mano” è avvenuta durante una conferenza stampa tenutasi alla Cittadella del Rugby a cui hanno preso parte i rispettivi presidenti Michele Dalai (Zebre Rugby) e Luigi Mavilla (U.S. Audace), il responsabile tecnico del comitato Emilia-Romagna della Federazione Italiana Rugby Stefano Raffin, il vicesindaco di Parma e assessore allo Sport Marco Bosi e Simone Alberici, presidente Comitato regionale Figc.

Luigi Mavilla ha dichiarato in merito: “La scelta di creare questa partnership sportiva e sociale con Zebre Rugby Club nasce dall’aver trovato ideali comuni di promozione di fair play e rispetto dentro e fuori il campo”.

Ideale condiviso anche da Michele Dalai: “Da quando sono stato nominato Presidente delle Zebre, ho sempre insistito sul fatto che noi e gli altri sport dovessimo trovare un percorso comune soprattutto sui temi educativi e che non esistono principi esclusivi di uno sport, ma semplicemente persone capaci di trasformare valori in una costante”.

Marco Bosi ha fissato un altro importante obiettivo con questa partnership, ovvero “far crescere il numero dei praticanti nel territorio, indipendentemente dal tipo di sport”.

Nonostante calcio e rugby siano due realtà apparentemente distanti, a Parma hanno trovato un terreno di gioco comune. Come infatti ha affermato Simone Alberici: “Questa nuova sinergia, portata avanti anche con il Comune di Parma, è la prova che lo sport è un elemento educativo essenziale che deve essere portato avanti insieme alle famiglie e le scuole per poter dare ancora più visibilità a tutti questi valori”.

L’esordio di questa nuova collaborazione si terrà oggi allo Stadio Lanfranchi della Cittadella del Rugby di Parma, in occasione del match di United Rugby Championship tra Zebre e Edinburgh Rugby, durante il quale l’Us Audace animerà il terzo tempo presentando le squadre, le attività e i progetti della stagione 2021-2022.