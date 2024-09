Rai Sport-Federugby: nuovo accordo biennale per la trasmissione dei match della Serie A Elite maschile

Il massimo campionato nazionale di Serie A Elite Maschile continuerà ad andare in onda su Rai Sport anche nel prossimo biennio, dopo l’annuncio del rinnovo dell’accordo tra la Federazione Italiana Rugby e Rai.

Rai garantirà nel 2024/25 e 2025/26 la messa in onda in chiaro e in diretta dell’incontro di cartello di ogni turno della Serie A Elite Maschile e le dirette integrali, in chiaro e in streaming su RaiPlay, e di tutte le partite delle fasi finali, confermandosi partner strategico per la diffusione e la promozione del Gioco su tutto il territorio nazionale.

“Siamo felici di confermare la collaborazione con Rai Sport per il massimo campionato maschile per i prossimi due anni.

Il rilancio, tecnico e di posizionamento, della Serie A Elite Maschile è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con la nuova governance e con le Società partecipanti, per ridare a questo torneo, che vanta quasi un secolo di storia e tradizione, il ruolo che merita all’interno del panorama rugbistico nazionale. Poter contare sul supporto del servizio pubblico è un primo, importante passo verso nuove opportunità di valorizzazione televisiva del nostro campionato di vertice.

Ringrazio Rai per il supporto al nostro sport e alla nostra Federazione ed ho fiducia che, nelle due stagioni a venire, i nostri rapporti potranno ulteriormente evolvere e sviluppare, portando il grande spettacolo del rugby ad un pubblico sempre più ampio” ha dichiarato il Presidente federale Andrea Duodo, eletto domenica 15 settembre alla guida della Federazione Italiana Rugby nell’Assemblea Ordinaria Elettiva e Straordinaria svoltasi a Bologna.

Jacopo Volpi, Direttore di Rai Sport, ha detto: “Un grande in bocca al lupo al nuovo presidente della Federazione Andrea Duodo ed un saluto al presidente uscente Innocenti. Siamo certi che il rapporto con gli amici della palla ovale andrà avanti, sempre in sinergia con la Rai e RaiSport, così come è stato negli ultimi anni. Abbiamo rinnovato da poco il contratto per la trasmissione delle partite del massimo campionato maschile e si tratta di un rapporto biennale. Siamo soddisfatti, i numeri sono in crescita per ascolti e share, magari il futuro prossimo ci riserverà qualche sorpresa a livello internazionale…”. (fonte: Federugby)