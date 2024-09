Broadcasting: l’impegno di EMG Italy per la Coppa Davis 2024

Dal 10 al 15 settembre la città emiliana ha ospitato il girone di qualificazione per accedere alla finale della Coppa Davis, la storica competizione che vede sfidarsi le nazionali di tennis di tutto il mondo. L’obiettivo di EMG Italy è stato garantire la copertura televisiva e produrre il feed internazionale mantenendo l’alto livello richiesto per uno degli appuntamenti più attesi del calendario tennistico internazionale.

Una produzione televisiva internazionale

L’evento ha visto una produzione televisiva di grande respiro, gestita congiuntamente da EMG Italy e ITF (International Tennis Federation), l’organismo che sovrintende il tennis a livello mondiale, incluse le Olimpiadi. EMG Italy è stata infatti il service provider selezionato per la fornitura dei mezzi broadcast, del personale specializzato e della logistica per l’intera copertura dell’evento, mentre ITF ha integrato il team di produzione con alcuni professionisti che abitualmente seguono il circuito internazionale delle gare.

La regia mobile è stata affidata al truck specializzato per grandi eventi “Nova 150”, una delle più grandi di EMG Italy in grado di gestire live in 4K UHD HDR nativo.

In questa occasione ha lavorato in HD ed è stato il cuore operativo delle operazioni con una crew di 35 persone e 12 telecamere principali più una dedicata alla conferenza stampa.

Tra le più rilevanti e novità di quest’anno, la telecamera 8 montata su gimball e collegata in RF, dedicata a catturare le immagini dell’entrata dei giocatori in campo durante la presentazione delle squadre e più in generale dell’ambiente e del colorato pubblico della Davis Cup.

Per le telecamere 10 e 11 sono state scelte due PTZ posizionate alle spalle dei giocatori per fornire replay e inquadrature dei due team tecnici delle nazionali di supporto ai giocatori in campo. Due telecamere sono state inoltre dedicate alle riprese in SuperMotion. La produzione ha coperto circa nove ore di diretta ogni giorno, trasmettendo le tre partite quotidiane (due singolari e un doppio), con l’aggiunta di interviste a bordo campo e conferenze stampa finali. La grafica e il sistema Hawk-Eye sono stati forniti da partner esterni e integrati nella produzione centrale.

Maurizio Nacher, COO di EMG Italy ha dichiarato: “La sfida, come sempre nei grandi eventi itineranti, è stata mantenere uno standard altissimo e uniforme a quello degli altri campi che giocano in contemporanea su altre venue della Davis. La nostra consociata internazionale Gravity Media è specializzata nel tennis a livello di know-how anche in qualità di service televisivo ufficiale degli ATP Finals e noi come EMG Italy siamo molto orgogliosi di occuparci di tennis anche in Italia e in competizioni internazionali come questa”.

La Coppa Davis, infatti, è un evento globale, e ogni partita, in ogni città, deve offrire la stessa qualità visiva e narrativa.

Per questo motivo, la produzione è iniziata con largo anticipo nei mesi precedenti e già dal 4 settembre le squadre dedicate sono state al lavoro all’Unipol Arena per mettere a punto ogni dettaglio, in particolare l’allestimento delle infrastrutture tecniche, tra cui alimentazione e collegamenti, che è stato seguito da un’intera settimana di test e preparativi per assicurare che tutto fosse pronto per il primo incontro. Dalle luci all’audio, passando per la grafica e i replay al rallentatore, tutto è studiato per offrire agli spettatori un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Tra i principali detentori dei diritti televisivi Rai, Sky Italia e SuperTennis hanno diffuso l’evento sul territorio nazionale. Rai Sport, oltre alla copertura live, ha integrato la produzione con un proprio camion regia e un team di circa 30 persone, occupandosi anche di un piccolo studio bicamera per approfondimenti e commenti in loco. Inoltre, EMG ha fornito tre postazioni di commento per la copertura internazionale, per Sky Italia e per SuperTennis.

Bologna, cuore pulsante del tennis

Bologna, Valencia, Zhuahi e Manchester sono le sedi dove le 16 squadre si sono contese il titolo di Campione del mondo a squadre nella fase a eliminazione diretta in programma, anche quest’anno a Malaga, dal 19 al 24 novembre. La scelta di Bologna come sede di uno dei gironi della Coppa Davis non è casuale. La città emiliana ha una lunga tradizione tennistica e la Coppa Davis è tornata a Bologna nel 2022 dopo oltre 40 anni di assenza. In particolare, la città ha ospitato alcune partite della fase a gironi delle finali di Coppa Davis nel 2022 e 2023 presso l’Unipol Arena, situata a Casalecchio di Reno.