RAI pronta ad una offerta per i Mondiali di calcio Qatar 2022

Secondo quanto apprende AdgInforma.it il CdA della RAI sarebbe pronto a presentare un’offerta alla FIFA per la 22ima edizione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Il direttore acquisizione diritti sportivi Pier Francesco Forleo è interessato anche al format dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Sempre nel CdA di oggi saranno esaminati i palinsesti della radio e verrà ascoltato in audizione Marco Giudici, direttore di Rai Italia (da settembre 2020).