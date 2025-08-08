Rangers FC (Scozia) – Ancora Unibet sulle maglie della prima squadra; 32Red sul kit training. Accordo con il gruppo Kindred per il 12° anno consecutivo.
Rangers FC (realtà tra le più popolari del calcio scozzese) e Kindred Group hanno esteso nuovamente il loro accordo di sponsorizzazione, consolidando la loro posizione di partnership più longeva nel calcio britannico. La collaborazione, iniziata nel lontano 2013/2014, entra nel suo dodicesimo anno con un nuovo accordo di sponsorizzazione sul fronte maglia.
In base al nuovo accordo, il marchio Unibet di Kindred sarà presente in modo prominente sulle maglie della prima squadra dei Rangers, mentre l’altro brand del portafoglio aziendale, ovvero 32Red, continuerà a fornire il suo supporto come sponsor delle divise per l’allenamento e il riscaldamento.
In particolare, le magliette mostreranno anche il messaggio “Zero% Mission” , parte dell’iniziativa di Kindred sul gioco responsabile che mira a far sì che l’azienda ricavi lo 0% dei suoi ricavi dal gioco dannoso. Questa mossa lo rende l’unico operatore di gioco a includere tale messaggio sul marchio presente sulla parte anteriore delle magliette nel Regno Unito.