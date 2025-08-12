Marketing – Unidata si conferma al fianco della S.S. Lazio

Unidata, Internet Service Provider attivo anche nei servizi Cloud e IoT, e S.S. Lazio ha rinnovato la partnership per altre 2 stagioni sportive. Fino al 2027 Unidata continuerà dunque a supportare il club biancoceleste in qualità di Technology Partner.

Fondata a Roma nel 1985 e cresciuta fino ad una dimensione nazionale oggi è il principale Internet Service Provider (ISP) a controllo italiano attivo in tutti i settori – Privati, Aziende, Pubblica Amministrazione e Wholesale. Grazie a questa collaborazione Unidata metterà a disposizione infrastrutture IT all`avanguardia e soluzioni tecnologiche avanzate a supporto delle esigenze digitali della squadra e dei suoi tifosi, garantendo la massima efficienza e sicurezza dei sistemi informatici del club. Unidata contribuirà così a sostenere la squadra in tutte le sue sfide, grazie a soluzioni IT di alta qualità che rispondono alle crescenti esigenze del mondo dello sport. (fonte: S.S. Lazio)