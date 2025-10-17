Marketing – Sicuritalia è il nuovo “gold sponsor” di Pallacanestro Cantù (LBA).

Sicuritalia, leader italiano settore della sicurezza e secondo operatore privato europeo, con 800 milioni di Euro di ricavi e 18.500 dipendenti, è il nuovo Gold sponsor di Pallacanestro Cantù (LBA). La partnership, siglata per la stagione 2025/26, valorizza due realtà d’eccellenza nazionali espressione del territorio comasco, e conferma il legame tra Sicuritalia ed il mondo dello sport.

Sicuritalia accompagnerà la squadra del coach Brienza per tutta la stagione, con il logo sul retro delle divise già dalla prima giornata di Regular Season.

“Sicuritalia è felice di sostenere il ritorno in Serie A della Pallacanestro Cantù, storica protagonista della pallacanestro italiana, con la quale condivide i valori dello sport e dell’appartenenza ad un territorio comune”, ha commentato Lorenzo Manca, Presidente del Gruppo Sicuritalia. “Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco una grande azienda come Sicuritalia, a cui diamo il benvenuto nel nostro Club e a cui va un sentito ringraziamento per aver scelto di accompagnarci in questa emozionante stagione”, ha commentato Andrea Mauri, membro del Cda di Pallacanestro Cantù.