PUMA PRESENTA IL NUOVO PALLONE DE LALIGA PER LA STAGIONE 2021/22

Puma e LaLiga presentano il pallone ufficiale per la stagione 2021/22: l'”Accelerate”. Il nuovo pallone, realizzato per la massima serie calcistica spagnola, combina una tradizionale base bianca con toni esplosivi di rosso, giallo e arancione per incapsulare l’energia del fuoco.

Il pallone da gara Accelerate è perfetto per giocate di precisione e azioni rapide. L’originale grafica simboleggia la creazione di energia apportata al gioco dai calciatori Puma come Luis Suárez, Antoine Griezmann, Jan Oblak, Raphaël Varane, Suso, Jules Koundé e Marc Bartra.

Il design di Accelerate offre una visibilità ottimale sul campo e, grazie ai suoi otto ampi pannelli, consente un eccezionale contatto, un migliore tocco e capacità di tiro.

L’Accelerate, approvato dalla FIFA, garantisce il massimo livello di performance, incorpora tecnologie all’avanguardia e uno stampaggio ad alta frequenza per un eccellente mantenimento della forma e un ridotto assorbimento dell’acqua. La superficie aerodinamica è in PU 3D testurizzato da 1.2 mm che la rende più resistente all’abrasione e all’usura. La schiuma “Poe” è stata aggiunta per aumentare la sensibilità e la solidità del tocco e migliorare la consistenza del rimbalzo.

Il nuovo pallone da gara Accelerate 2021/22 LaLiga è disponibile online al sito Puma.com e presso selezionati retailer.