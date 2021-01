UFC: Poirier sbanca Abu Dhabi. Mette KO il favorito McGregor e si lancia nella sfida per il titolo dei leggeri

Vittoria a sorpresa di Dustin Poirier ad Abu Dhabi (davanti a 2mila selezionati spettatori) nell’ottagono di UFC (Ultimate Fighting Championship), la più importante “promotion” di MMA a livello mondiale. Questa notte il 32enne americano (ribattezzato “The Diamond”) ha superato nettamente (prima del termine del 2° round) l’avversario nel match clou della card #UFC257: il campione irlandese Conor McGregor (considerato prima del match netto favorito per la vittoria). Poirier ha vinto per “KO”, dopo aver colpito McGregor con una serie interminabile di colpi al corpo e poi al volto.

Adesso Poirier (27 vittorie, di cui 13 per KO, e sole 6 sconfitte) è proiettato per una nuova avvincente sfida: il match per il titolo dei pesi leggeri lasciato vacante, dopo la 29ima vittoria consecutiva, del daghestano Khabib Nurmagomedov. McGregor, per la prima volta al tappeto, ha dichiarato di voler continuare a combattere (“ho bisogno di maggiore continuità, non si può partecipare ad un match valevole per il titolo a distanza di un anno dall’ultimo incontro” – ha dichiarato), ma stanotte ha mostrato di non essere in perfetta forma e di non essere competitivo come un tempo.

La sconfitta dell’irlandese può trasformarsi anche in un “problema” economico per la UFC. McGregor è da diversi anni l’icona di riferimento della promotion statunitense. Quest’ultima può vantare grandi nomi ma il brand di “Notorious” è un driver per sponsor e diritti tv.