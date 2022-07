Puma e US Sassuolo calcio presentano il nuovo away kit ispirato al design concept “made with style”

Puma e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Away Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2022/2023, ispirato al design concept ‘Made With Style’ studiato per il club che ha l’obiettivo di rendere la maglia un simbolo di passione e appartenenza per i tifosi.

Allo stadio, in città, ovunque, i colori del Sassuolo scorrono nelle vene dei tifosi del club. Per tutta la vita condividono una passione viscerale in grado di animare la città e ispirare i giocatori. Uno spirito davvero speciale quello che fa dell’U.S. Sassuolo Calcio un club unico che continua a reinventarsi ogni stagione. Il nuovo Away Kit vuole rendere la maglia da gara un capo di stile, un pezzo unico nel guardaroba da indossare con fierezza nella quotidianità, caratterizzato dalla colorway PUMA White e decorato con le righe verticali a contrasto inGreen Bee nella parte frontale ed eleganti profili Green Bee sul bordo delle maniche e sul colletto a girocollo.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Combinata a un design senza cuciture, la maglia offre le ultime novità in termini di vestibilità per garantire prestazioni ottimali e una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense, in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo e dal luogo.