Progetti – Yoga One: il franchising spagnolo che ha rivoluzionato il mondo dello yoga.

Nato a Barcellona nel 2017, Yoga One è oggi la più grande rete di centri yoga in Spagna, con oltre 65 sedi attive (forte presenza soprattutto in Catalogna) e un progetto di espansione ambizioso.

(di Marcel Vulpis) – Lo yoga, ormai pratica diffusa in tutto il mondo, ha trovato in Spagna un interprete innovativo grazie al progetto Yoga One, nato nel cuore di Barcellona nel 2017. In pochi anni, questo franchising ha saputo conquistare il mercato nazionale con una formula accessibile, moderna e professionale, presentandosi come lo “yoga per tutti”. Oggi Yoga One è un punto di riferimento per migliaia di praticanti, con oltre 65 centri attivi (il 30 per cento degli affiliati possiede più di un centro) e un piano per raggiungere quota 100 nei prossimi anni.

Dalla Catalogna al resto della Spagna

Il successo di Yoga One è legato al supporto del gruppo Clubs DiR, leader nel settore del fitness in Catalogna. L’idea iniziale era semplice ma efficace: rendere lo yoga accessibile a tutti, promuovendo benessere fisico e mentale con un approccio inclusivo. I centri offrono ambienti curati, corsi per ogni livello e programmi di formazione per insegnanti.

La maggior parte delle sedi è situata in Catalogna, con una concentrazione notevole a Barcellona, città dove Yoga One è diventato un vero e proprio simbolo urbano del benessere. Ma il progetto non si è fermato lì: Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza, Pamplona e Valladolid sono tra le città dove Yoga One ha aperto nuovi spazi, contribuendo a diffondere la cultura dello yoga su scala nazionale.

I centri più iconici: Barcellona capitale dello yoga

Barcellona ospita alcuni tra i centri più rappresentativi del brand:

Yoga One Born – Situato in Carrer del Comerç, nel quartiere El Born, è uno dei centri più visitati e offre un ampio ventaglio di classi di yoga, pilates e meditazione.



– Situato in Carrer del Comerç, nel quartiere El Born, è uno dei centri più visitati e offre un ampio ventaglio di classi di yoga, pilates e meditazione. Yoga One Arago – Nel cuore dell’Eixample, è un centro moderno e luminoso, molto apprezzato da professionisti e residenti della zona.



– Nel cuore dell’Eixample, è un centro moderno e luminoso, molto apprezzato da professionisti e residenti della zona. Yoga One Poblenou – In una delle aree creative della città, questo centro si distingue per il suo ambiente rilassante e la qualità dell’insegnamento.



Ogni centro è progettato con sale ampie, spogliatoi, reception accoglienti e zone sociali dotate di wi-fi, mantenendo un’identità coerente con lo stile e i valori del brand.

Una formula vincente per i franchisor

Yoga One propone un modello di franchising trasparente e strutturato (con la previsione di un canone iniziale). L’investimento iniziale varia tra 82.500 € e 124.000 € (più iva), includendo ristrutturazione, arredi, formazione, marketing e supporto gestionale. Il canone mensile è del 6% sul fatturato, più un euro per ogni socio, ma senza costi aggiuntivi per la pubblicità. L’offerta è stata pensata per investitori che desiderano entrare nel settore del benessere con il supporto di un marchio solido e in forte crescita.

Una comunità in espansione

Yoga One non è solo un network di centri: è anche una comunità attiva, che organizza eventi pubblici come il Yoga Day e il DiR Xperience. Inoltre, propone corsi di formazione da 100h e 200h per aspiranti insegnanti, contribuendo alla crescita professionale nel settore. Un evento chiave per la community è il Global Yoga Congress (a Barcellona, quest’anno, dal 18 al prossimo 19 ottobre 2025), che riunisce migliaia di appassionati e insegnanti da tutta Europa.

Nella foto Angelo Desidera, a destra, a Rimini Wellness 2025 assieme a Ricard Canela – a sin. – Yoga One co-founder – foto agenzia Sporteconomy (tutti i diritti riservati)

“Il progetto di Yoga One è assolutamente rivoluzionario anche perchè è rivolto veramente a tutti. Per tutte le fasce di età della popolazione attiva, indistinamente uomini e donne, ma soprattutto è per tutte le tasche…In Italia siamo presenti,con il primo flaghship, nel centro di Genova. Cinque i pilastri: marchio leader del settore, alta redditività, modello di business collaudato, piano di marketing integrato e servizi continuativi di consulenza a supporto degli affiliati che scelgono il marchio catalano” ha dichiarato all’agenzia Sporteconomy, Angelo Desidera, Business Partner per lo sviluppo a tutto tondo di Yoga One in Italia (con l’obiettivo di selezionare le location, individuare i franchisee e i partner sui diversi territori)…I requisiti per l’apertura di un centro sono: minimo una metratura di 150 mq, con una sala di almeno 120 mq, buona visibilità della facciata, zone con elevato traffico pedonale e profilo di un target medio-alto. Una volta individuata la struttura con queste caratteristiche il centro può essere aperto, dopo opportuna formazione del personale, nell’arco di 100 giorni.” ha sottolineato Desidera (nella foto in primo piano con Ricard Canela – a sin. – Yoga One co-founder).

“In Italia pensiamo di aprire, subito dopo Genova, altri due centri Yoga One, per poi concentrarci su uno sviluppo assolutamente organico, per intenderci da Siracusa fino. idealmente, alla lontana Bolzano. Nel nostro Paese lo yoga è il secondo trend più richiesto, subito dietro il pilates“, ha continuato l’esperto romano. “Nell’arco dei prossimi tre anni riteniamo di poter crescere fino a 15-18 centri. Queste sono le nostre previsioni di crescita…Tecnicamente poi sono previste tre metrature: quella base è nell’ordine dei 120/150 mq, l’opzione media è di 200-250 mq, la grande sarà compresa tra 350 e 400 mq…Per le città di provincia ci muoveremo su un costo mensile compreso tra 69 e 79 euro, per i grandi centri urbani tra i 79 e gli 89 euro, quindi ci attestiamo in una fascia cosiddetta di “medium price”. In questa prima fase, per testare il prodotto, abbiamo scelto proprio la provincia italiana (ad esempio stiamo dialogando con imprenditori di Brescia, Fermo, Parma, Ancona, ecc.), anche se in grandi centri, come Bologna e Firenze, c’è una grande tradizione per quanto attiene al fenomeno yoga. In questo momento però la strategia è partire dalla provincia, perchè Yoga One è perfetta per questa tipologia di territorio” – ha concluso Angelo Desidera.

Una immagine di un centro Yoga One – credits photo

Yoga One guarda al futuro

Con una reputazione in forte ascesa e un format collaudato, Yoga One ha tutte le carte in regola per consolidare la propria leadership in Spagna e, forse, anche per guardare oltre i confini nazionali. Per gli imprenditori del settore wellness, anche italiani, si tratta di un’opportunità concreta per investire in un marchio dinamico, sostenibile e in continua evoluzione.

Yoga One ha inaugurato il suo primo centro in Italia a Genova, precisamente in piazza Piccapietra, nel cuore del capoluogo ligure. Questo segna un passo significativo nell’espansione internazionale del marchio spagnolo, noto per la sua rete di studi di yoga moderna e inclusiva” ha sottolineato ancora Desidera.

Un centro pensato per il benessere quotidiano

Lo studio genovese è progettato per offrire un ambiente accogliente e funzionale, con spazi dedicati alla pratica dello yoga, spogliatoi, reception e zona sociale con Wi-Fi. La struttura è pensata per rendere la pratica dello yoga accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza.