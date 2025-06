Progetti – Al via i lavori del Macron Distribution Center 2.

Sono iniziati ufficialmente i lavori per la costruzione del Macron Distribution Center 2, il secondo centro di distribuzione di Macron, che prenderà forma all’interno del Campus in Valsamoggia portando l’estensione complessiva dell’headquarters a oltre 150.000 mq. La realizzazione del nuovo edificio e il conseguente ampliamento del Campus avverranno a fronte di un investimento da oltre €15 milioni, che è un’ulteriore testimonianza della crescita tumultuosa del brand bolognese leader nello sportswear a livello internazionale e un rinforzo alla visione dell’azienda: costruire il futuro dell’abbigliamento sportivo in un luogo che ispiri bellezza e innovazione.

Entro la fine di gennaio, il Macron Distribution Center 2 sarà pienamente operativo, affiancato da un nuovo Innovation Lab da oltre 2.500 mq – quattro volte più ampio rispetto a quello attuale – dedicato alla personalizzazione dei prodotti per i club. Nel frattempo, anche il Distribution Center 1 si rinnoverà con la costruzione di una nuova palestra da 500 mq e di alcuni campi da padel dedicati a dipendenti, collaboratori e partner. Anche attraverso questi lavori il Macron Campus si conferma un vero e proprio ecosistema aziendale, progettato con una forte attenzione all’innovazione, all’efficienza e alla sostenibilità ambientale.

Tra le novità più recenti spiccano una serie di affinamenti per aumentare ulteriormente la qualità del ristorante interno (gratuito per tutti i dipendenti), già affiancato dalle due palestre attrezzate e da numerose attività che vanno oltre il perimetro professionale, come l’accesso a eventi sportivi, le iniziative per le famiglie e le proposte di team building. Un impegno che si riflette anche sul piano retributivo: Macron garantisce stipendi mediamente superiori del 58% rispetto al CCNL di riferimento, confermando una visione d’impresa che mette davvero le persone al centro.