Big Babol si lega per un biennio a The Spot Roma

Al via la nuova partnership biennale – curata dall’agenzia Marketing Xpression di Roma – tra Big Babol, marchio iconico bubble gum della multinazionale di Lainate, il Gruppo Perfetti Van Melle, secondo player a livello mondiale nel settore dei chewing gum e delle caramelle, con un fatturato che punta ai 4 miliardi di euro, ed il più noto skatepark d’Europa, The Spot Roma, che, proprio in questi giorni, sta ospitando i World Skate Game.

Big Babol The Spot Roma non è solo uno skatepark: è una storia lunga più di vent’anni, fatta di rigenerazione urbana e sport come motore sociale, cultura ed inclusione.

Fondato nel 2003 da William Zanchelli in una delle zone più pericolose di Ostia, con il supporto di un gruppo di amici con una visione condivisa, tra cui Mark di Lello, colonna portante del progetto, Big Babol The Spot Roma, è oggi un punto di riferimento a livello internazionale per lo skateboarding, per gli sport rotellistici e non solo, ospitando anche eventi in target con gli urban sport quali basket, break dance e contest di street artist.

La partnership con Big Babol nasce proprio dalla sintonia con la mission e i valori fondanti del brand -libertà espressiva, energia, socialità e gioco – espressi nella campagna e pay off Play Big, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Big Babol nel mondo degli sport outdoor, della cultura urbana e dei luoghi di aggregazione giovanile. La collaborazione si distingue per il suo legame con il territorio e per l’impatto sociale, puntando a rendere accessibili a tutti esperienze autentiche e coinvolgenti. Da oltre trent’anni icona pop per le nuove generazioni, il marchio conferma così il suo impegno nel sostenere progetti capaci di parlare il linguaggio dei giovani.

“ La collaborazione con The Spot – dichiara Monica Gianella direttore marketing di Big Babol – rappresenta per la marca una importante opportunità di contribuire a creare e fornire spazi concreti e sicuri sul territorio per i giovani e supportarli nel vivere il divertimento in modo immersivo ed autentico.

I valori del brand – conclude Gianella – sono infatti proprio quelli della libera espressività, l’energia, la socialità ed il gioco in spazi aperti, che uniti alla cultura urban , sono i punti di contatto che abbiamo da subito trovato nel progetto promosso da The Spot”.