Marketing – Arsenal rinnova la partnership globale con i cinesi di TCL Corp.

La nuova maglia dell'Arsenal per la stagione 2023/24

Arsenal Football Club (English Premier League) e TCL Corp., leader globale nell’elettronica di consumo (con sede a Huizhou in Cina), hanno annunciato l’estensione della partnership con un accordo globale pluriennale.

Nata nel 2023 la collaborazione inizialmente era stata sviluppata soltato a livello “regionale”; oggi TCL diventa il nuovo Official Global Consumer Electronics Partner dell’Arsenal, rafforzando ulteriormente il legame con i tifosi in tutti i mercati internazionali dove è presente.

Arsenal e TCL hanno iniziato a collaborare nel 2023 come partner regional, con un focus su Regno Unito, Medio Oriente e Africa. Oggi, con l’estensione dell’accordo a livello globale, TCL porterà la partnership in nuovi mercati, rafforzando il legame con i tifosi dell’Arsenal in tutto il mondo. Questa evoluzione segue due anni di importanti iniziative, che sono stati fondati su valori condivisi di progresso, innovazione ed eccellenza.

A seguito dell’attivazione Inspire Greatness, i tifosi potranno vivere nuovi contenuti e storie incredibili grazie a questa partnership, che vedrà protagonisti sia Bukayo Saka – giocatore della prima squadra maschile e nuovo TCL ambassador – sia la squadra femminile dell’Arsenal, fresca vincitrice della UEFA Women’s Champions League. La collaborazione, infatti, coinvolge entrambe le prime squadre, sia maschile che femminile.

Anche il programma di punta nei giorni di gara, “Live from N5“, integrerà prodotti TCL, per connettersi ancora di più con i tifosi a livello globale.

Quest’estate, la prima squadra maschile dell’Arsenal sarà in tournée a Singapore e Hong Kong. Un’opportunità chiave per coinvolgere i tifosi locali e offrire loro esperienze esclusive e contenuti dedicati.

Ecco alcuni momenti chiave della partnership:

La campagna video digitale dello scorso anno “ Go Big with TCL ”, con protagonisti Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Mo Elneny, per promuovere la line di TV TCL con grande schermo.

”, con protagonisti Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Mo Elneny, per promuovere la line di TV TCL con grande schermo. Guarda il video a questo link.

La campagna “ Inspire Greatness ” con Mikel Merino, Declan Rice e Ben White, un’iniziativa di TCL e Arsenal per ispirare le comunità, sia dentro che fuori dal campo.

” con Mikel Merino, Declan Rice e Ben White, un’iniziativa di TCL e Arsenal per ispirare le comunità, sia dentro che fuori dal campo. Un incontro esclusivo con i giocatori a Dubai, organizzato per i clienti TCL e tifosi dell’Arsenal durante l’allenamento.

La visita della leggenda dell’Arsenal Robert Pires allo stand TCL durante IFA Berlino nel 2023, il più grande evento mondiale dedicato all’innovazione tecnologica per la casa.

Lo scorso anno, l’ex difensore degli Invincibles Martin Keown è stato ospite speciale al lancio regionale dei prodotti TCL in Turchia, parlando con gli ospiti e il team TCL.

“Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto con TCL, che ha gettato le basi per una nuova fase della nostra collaborazione, un’altra conferma dei valori condivisi e la forte sinergia che c’è tra noi. Con TCL come nostro nuovo Global Partner, siamo entusiasti di proseguire questo percorso di successo, lavorando insieme per raggiungere i nostri obiettivi, mettendo sempre i tifosi al centro di tutto ciò che facciamo” ha dichiarato Juliet Slot, Chief Commercial Officer dell’Arsenal.

“Siamo entusiasti di portare la nostra collaborazione con l’Arsenal a livello globale, un traguardo importante per TCL. Questo ampliamento della partnership rappresenta la volontà condivisa di eccellere attraverso l’innovazione e la passione. Come brand impegnato a ridefinire il futuro dello smart living, questa alleanza internazionale ci offre l’opportunità di rafforzare il legame con i tifosi di tutto il mondo, offrendo esperienze coinvolgenti che uniscono tecnologia e sport. Siamo pronti a costruire insieme un’eredità duratura che ispiri eccellenza ovunque nel mondo.” ha aggiunto Ms. Sunny Yang, General Manager di TCL per Medio Oriente e Africa.