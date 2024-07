Primo semestre 2024 Macron: incremento del 19%

La crescita di Macron è confermata anche dai dati relativi al primo semestre 2024, il cui fatturato registra un incremento complessivo del 19%: 93 milioni di euro nei primi sei mesi di quest’anno contro i 79 dello stesso periodo del 2023.

La strategia multi-paese e la forte vocazione internazionale dell’azienda sono evidenziate dalla crescita nei diversi paesi in cui Macron è presente con un incremento del fatturato del 24% per quanto riguarda i tre principali Paesi europei: Regno Unito, Spagna e Italia.

I primi sei mesi del 2024 registrano anche un nuovo importante e fondamentale step nella crescita globale di Macron con l’inaugurazione della nuova sede negli Stati Uniti d’America. Macron Sportswear US ha aperto a Bridgeport, nello stato del Connecticut, il proprio Headquarters americano in uno spazio di ca. 2000 mq (ca. 21.000 ft²) sui quali sono distribuiti un magazzino con uno stock di circa 300.000 capi di abbigliamento tecnico sportivo, un’area uffici, due Showroom dedicate alle collezioni Teamwear e Performance e due aree appositamente dedicate alla ricezione, carico e scarico della merce.

Il primo semestre 2024 significa anche il lancio di Macron Clubhouse, la prima collezione high-end Macron presentata ufficialmente, nel giugno scorso, a Pitti Immagine 2024, la più importante manifestazione internazionale nel mondo della moda. A proposito poi di abbigliamento di alta qualità, innovativo, performante, dal design italiano, è recentissimo l’annuncio del primo capitolo della prestigiosa partnership con Automobili Lamborghini che per le prossime tre stagioni vedrà la Squadra Corse Lamborghini indossare il Macron Hero nei circuiti di tutto il mondo. Una partnership tra due eccellenze che rappresentano un territorio che nel mondo è sinonimo di capacità imprenditoriale, professionalità, passione e creatività.

I successi e la crescita di un’azienda sono determinati anche da un modello gestionale attento alla sostenibilità economica, ambientale e alla cultura del lavoro. Aspetti che rappresentano la filosofia aziendale di Macron e che si traducono in iniziative di welfare aziendale a partire dallo stipendio dei dipendenti che è superiore del 55% rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato. Bonus per matrimoni e nascite di bambini, contributo per istruzione figli minorenni dei dipendenti, fondo di assistenza sanitaria integrativa a copertura dell’intero nucleo familiare del dipendente, bonus welfare e tante altre iniziative che pongono le persone al centro. A queste si aggiungono corsi di formazione, l’utilizzo gratuito delle due palestre e del ristorante intorno al Macron Campus, eventi di team building e biglietti gratuiti per eventi sportivi.

Le persone al centro del progetto Macron non sono solo i dipendenti, ma anche chi ha più bisogno. Da anni Macron, che è tra i soci fondatori di Fondazione Rizzoli, istituita con lo scopo di affiancare l’Istituto Ortopedico bolognese nella realizzazione dei suoi numerosi progetti, sostiene progetti di solidarietà sociale, interesse culturale, aiuto alla disabilità, sostegno alla ricerca e prevenzione in ambito medico attraverso donazioni di materiale, erogazione di contributi in denaro e sponsorizzazioni dirette. Nel corso del 2023 Macron ha sostenuto 50 progetti con un importo totale donato pari a € 294.880.

Questo mese di luglio ha inoltre segnato l’ufficializzazione della partnership tra Macron e Fondazione Sant’Orsola di Bologna, un rapporto e un legame che esiste da anni, ma che ora diventa continuativo con l’impegno dell’azienda di Valsamoggia a sostenere e supportare, nei prossimi tre anni, una serie di progetti e in particolare contribuire concretamente a migliorare i percorsi di cura nell’area di Oncologia femminile.

“Dopo un 2023 di grande soddisfazione, il 2024 si prospetta altrettanto promettente, come confermano i numeri del primo semestre. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Continuiamo quindi nel nostro percorso di crescita, fondamentale per trattenere i nostri talenti, sempre alla ricerca di nuove sfide. Rende orgogliosi l’entusiasmo che si percepisce all’interno del Macron Campus per i tanti progetti nei quali tutti siamo coinvolti. Ogni obiettivo raggiunto è il frutto di tanto lavoro, impegno e passione che ciascuno di noi mette quotidianamente. Guardiamo al futuro con fiducia, determinati a raggiungere il prossimo traguardo.”