Cetilar si conferma main sponsor del Pisa SC (Serie B)

PharmaNutra S.p.A. ha rinnovato la partnership con il Pisa Sporting Club, la società sportiva presieduta da Giuseppe Corrado, che, l’anno prossimo, militerà nuovamente nel campionato di calcio di Serie B.

Il brand Cetilar, presente per la prima volta sulle maglie nerazzurre nella fase finale della stagione 2019-2020, continuerà quindi ad essere il main sponsor dell’ambiziosa squadra toscana, in evidenza sui kit da gara ufficiali griffati Adidas, di cui è stata presentata la prima maglia sabato a Bormio nell’alta Valtellina, la località scelta dal Pisa Sporting Club per il ritiro pre-campionato.(fonte: Pharmanutra)