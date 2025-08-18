Prezzo XRP verso i 1000 dollari: scenario speculativo secondo un analista

XRP, a 3 dollari, è al centro di speculazioni con previsioni fino a 1.000 dollari. Ripple affronta la SEC, mentre esperti valutano il potenziale di adozione globale.

XRP, attualmente scambiato a circa 3 dollari, rimane tra le criptovalute più discusse. La battaglia legale di Ripple con la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e le previsioni di prezzo, che spaziano da 10 dollari a 1.000 dollari, alimentano il dibattito tra investitori e appassionati.

Molti sostengono che XRP potrebbe diventare uno standard di pagamento globale, superando i sistemi bancari tradizionali. Un’adozione su larga scala potrebbe, secondo i sostenitori, spingere il valore “oltre ogni limite”.

Tuttavia, Manhar Garegrat, Country Head di Liminal Custody, in un’intervista a Coinpedia, ha temperato l’entusiasmo:

“Le voci su XRP a 1.000 dollari sono speculative. Una tale valutazione richiederebbe un cambiamento radicale nell’infrastruttura finanziaria globale, sebbene non sia del tutto impossibile.”

Garegrat ha aggiunto:

“La tecnologia di Ripple può integrare i sistemi di pagamento, ma non sostituire completamente SWIFT. La coesistenza con interoperabilità è più realistica.”

Le attuali dinamiche di mercato di XRP includono:

Calo del 7% : il prezzo è sceso, stabilizzandosi in una zona di supporto tra 2,85 e 3,12 dollari.





: il prezzo è sceso, stabilizzandosi in una zona di supporto tra 2,85 e 3,12 dollari. Resistenza chiave : il livello di 3,40 dollari rimane un ostacolo per un breakout rialzista.





: il livello di 3,40 dollari rimane un ostacolo per un breakout rialzista. Trend rialzista: nonostante la correzione, il trend generale è positivo, ma il prezzo potrebbe muoversi lateralmente senza superare la resistenza.





Il recente calo appare come una normale correzione, non un crollo. La zona di supporto tra 2,85 e 3,12 dollari è cruciale, ma richiede l’intervento degli acquirenti per rafforzarsi. XRP tende a rimanere stabile prima di movimenti improvvisi, e mantenere il supporto potrebbe preludere a un balzo significativo.

Gli investitori monitorano attentamente l’evoluzione della disputa con la SEC e le prospettive di adozione globale, che potrebbero influenzare il futuro di XRP.

Mentre XRP è al centro dell’attenzione per le sue prospettive di crescita e le sfide legali di Ripple, l’interesse per le altcoin continua a crescere, spingendo gli investitori a cercare soluzioni sicure per gestire i propri asset digitali.

Best Wallet

Best Wallet ($BEST) si presenta come una soluzione per la gestione completa degli asset digitali, pensata per coniugare semplicità d’uso e strumenti avanzati.

L’applicazione integra tecnologie di ultima generazione con protocolli di sicurezza di livello elevato e un’interfaccia intuitiva, adattandosi sia alle esigenze degli utenti alle prime armi sia a quelle dei trader più esperti.

Il supporto per oltre 60 blockchain consente di operare in modo rapido ed efficiente, gestendo in un unico ambiente criptovalute e meme coin.

Oltre alle funzioni di base di invio e ricezione, Best Wallet offre vantaggi aggiuntivi come tariffe competitive, accesso riservato a prevendite selezionate, airdrop esclusivi e possibilità di partecipare alla governance tramite il token nativo $BEST.

Attualmente in prevendita a 0,025475 dollari, il token ha già permesso di raccogliere 14,76 milioni di dollari, risultato che riflette l’interesse crescente del mercato e posiziona la piattaforma come un attore di rilievo nelle prospettive crypto del 2025.

Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.