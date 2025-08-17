Con la gara disputata ieri sera a Rieti si è conclusa la pre–season della S.S. Lazio.

Oltre 6.000 spettatori hanno seguito l’incontro dagli spalti e circa 54.000 utenti si sono collegati attraverso la Media Company biancoceleste, portando il totale a oltre 300.000 connessioni durante l’intero periodo di preparazione trasmettendo oltre 100 ore di live in 30 giorni.

Un bilancio positivo, si legge nella nota della società biancoceleste, che conferma la solidità del percorso intrapreso: valorizzazione dei dati, crescita dell’ecosistema digitale e sviluppo dell’advertising rappresentano la strada giusta, sulla quale continueremo a investire già da domani.

Nel solo fine settimana la Media Company ha trasmesso gratuitamente contenuti esclusivi:

• l’esordio della Primavera,

• l’amichevole della Prima Squadra,

• e questa sera, alle ore 21, l’ultima amichevole della “Lazio Women” contro l’ACF Fiorentina.

Parallelamente, è proseguita la crescita delle piattaforme digitali del club biancoceleste:

• gli utenti registrati su sito e app ufficiali sono aumentati del +32%;

• Instagram ha registrato un incremento del +22% negli account raggiunti, +24% nelle visualizzazioni da non follower e +12% nelle visualizzazioni da follower;

• Facebook ha segnato un +60% di visualizzazioni nette (da 5,3 mln a 8,4 mln), +67% di interaction e +91% di follower;

• “X” (ex Twitter) ha registrato un +3,4% nel tasso di interazione e un +27% nelle condivisioni.