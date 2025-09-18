Giovanni Malagò interviene sui Giochi di Milano-Cortina 2026.

“Ci sono molte notizie incoraggianti, a partire dalle sedi e dalle infrastrutture: gran parte dei lavori è completata o prossima al completamento“. Lo ha dichiarato all’agenzia ANSA, il presidente della Fondazione Milano.Cortina 2026 Giovanni Malagò durante la VI sessione della Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (IOC).



“Nei prossimi mesi saremo chiamati a prendere decisioni coraggiose e trovare soluzioni innovative. Il team MiCo26 ha lavorato e sta lavorando per affrontare tutte le questioni aperte con grande determinazione. Sento un’energia particolare, una vibrazione positiva che rende Milano Cortina 2026 un organismo vivo. È una carica che scorre nel suo sistema nervoso: è la nostra vibrazione, per riprendere il nostro motto, quella che si percepisce nei corridoi e negli impianti” – ha concluso lo stesso Malagò, che appare sicuramente allertato e vigile su alcuni temi/criticità, ma è apparso molto determinato. Sottolineando con forza la volontà di trovare le soluzioni più idonee, da prendere velocemente nei prossimi mesi.