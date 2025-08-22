All newsAltri eventiAziendeCalcioCalciocalcio femminileEventiIstituzione e AttualitàMarketingPrurito calcisticoPubblicitàPunto e a CapoSerie A - Serie BSerie BSponsorshipSport BusinessTecnologia

Nike Control sui campi della Serie A e B “rosa”

22 Ago 2025 Redazione
courtesy photo of FIGC Website

Nike Control è il pallone che accompagnerà la Serie A Women e la Serie B Femminile nella stagione 2025-26. L’official ball, che scenderà in campo con le calciatrici anche in Serie A Women’s Cup, Coppa Italia e Supercoppa, farà il suo debutto nel weekend tra il 22 e il 24 agosto nella prima giornata della Serie A Women’s Cup. Nike Control è progettato con la tecnologia Omnisculpt, attraverso la quale le scanalature incise nell’involucro consentono all’aria di circolare intorno alla palla, garantendo un volo più preciso.

