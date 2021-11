Presentato ufficialmente il nuovo CdA dell’Ascoli Calcio (Serie B)

L’Ascoli Calcio (club di Serie B), attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che, oggi pomeriggio, si è tenuta, in video conferenza, la riunione degli azionisti del club bianconero per la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Di seguito il nuovo CdA, presieduto da Carlo Neri (nella foto sotto), insediatosi in data odierna. Sono quattro i rappresentanti della Ferinvest Italia del patron Massimo Pulcinelli che detiene attualmente il 39% delle quote azionarie, due della holding statunitense North Sixth Group (31%) ed uno a testa per Distretti Ecologici (20%) e Rabona Mobile (10% delle quote azionarie del club di Corso Vittorio Emanuele).

La nuova “governance” picena si presenta pertanto forte di 9 membri. Ne fanno parte manager (privati e pubblici), oltre a imprenditori e consulenti provenienti da vari settori industriali. Il Direttore Generale del club bianconero, già operativo da alcune settimane, è il manager romano Claudio Tanzi. Tra le novità anche la presenza di Paolo Carito, dirigente e consulente strategico di entertainment company, istituzioni sportive e club di calcio (tra queste Infront Italy, Lega Pro, WeArena e UC Sampdoria). Entrambe queste figure sono legate al progetto di North Sixth Group dell’imprenditore americano Matt Rizzetta.

Carlo Neri – Presidente (confermato) – nella foto in primo piano

Roberta Pulcinelli – Vice Presidente (Ferinvest Italia S.r.l.) – (confermato)

Andrea Di Maso – Vice Presidente (Ferinvest Italia S.r.l.) – (confermato)

Antonio Buonfiglio – Vice Presidente (Rabona) – (nuovo)

Andrea Passeri – Vice Presidente (Distretti Ecologici) – (nuovo)

Andrea Leo – Consigliere Delegato (Ferinvest Italia S.r.l.) – (confermato)

Massimiliano Mostacchia – Consigliere (Ferinvest Italia S.r.l.) – (confermato)

Daniela Mancinelli – Consigliere (North Sixth Group) – (nuovo)

Paolo Carito – Consigliere (North Sixth Group) – (nuovo)

Domani pomeriggio l’Ascoli calcio (attualmente 7° nella classifica provvisoria) ospiterà i “rivali” del Monza (8°), in un match che vale molto di più dei canonici 3 punti. Entrambi si presentano con 6 vittorie a testa in questa prima parte del campionato.