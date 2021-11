Premier League inglese (EPL): accordo strategico con il marchio Castrol

(di Mattia Celio) – La English Premier League (EPL), a pochi giorni dal rinnovo con NBC Sports, ha annunciato di aver stretto una nuova alleanza con la società di lubrificanti industriali e automobilistici Castrol, a partire dal gennaio 2022. Come riporta la testata specializzata SportBusiness, si tratta di un accordo tra i 10 milioni e i 12 milioni di sterline all’anno. Non è ancora stata, invece, resa ufficiale la durata del contratto.

Dopo aver sponsorizzato (con successo) i Mondiali FIFA e i Campionati Europei UEFA, Castrol inizia così questa nuova collaborazione con la massima serie inglese con la quale si impegnerà a coinvolgere i fan in Cina, i paesi dell’ASEAN (Associazione del sud-est asiatico), il Medio Oriente e l’Europa, oltre a sponsorizzare il programma della Premier League Golden Awards. In base agli accordi, inoltre, i fan avranno anche la possibilità di esprimere il proprio voto e dire la propria su giocatori, prestazioni e momenti chiave durante la stagione.

Secondo fonti vicine alla Premier League, Castrol potrà sfruttare la sponsorizzazione per promuovere la propria gamma di fluidi per veicoli elettrici, i propri lubrificanti a elevate prestazioni oltre alla propria attività, in continua evoluzione, nel campo dell’assistenza e manutenzione. Un’operazione che riguarderà anche i prodotti e i servizi Castrol per i clienti dei settori industriale, marittimo ed energetico.