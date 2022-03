Premier Padel: il nuovo tour di padel mondiale ha adesso un nome ed un logo

(di Emanuele de Laugier) – “Premier Padel”. È questo il nome del nuovo tour di padel professionistico mondiale, governato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e sostenuto dalla Qatar Sports Investments (QSI) e dalla Professional Players Association (PPA), presentato oggi insieme al suo nuovo marchio.

Attraverso il suo titolo, gli interessati hanno voluto mettere in evidenza l’audacia e il dinamismo di Premier Padel che vuole arrivare a competere fin da subito con il World Padel Tour (WPT). Dal punto di vista del design, il logo del nuovo circuito è una stella formata da cinque racchette da padel, che rappresentano i cinque continenti attraverso i quali questo nuovo tour mondiale intende viaggiare.

Il comunicato ufficiale di presentazione spiega anche che il colore oro della stella “riflette il livello premium della competizione e gli standard eccezionali di tutti gli eventi di Premier Padel”. Per la creazione del suo marchio, il nuovo circuito afferma di aver collaborato con l’agenzia Mischief.

Il calendario del nuovo tour avrà tornei internazionali e nazionali, inclusi quattro major come nel tennis. Per i primi due anni, il 2022 ed il 2023, sono previsti 10 tornei annuali, che saliranno a più di 25 entro il 2024.

A due settimane dal suo primo major a Doha dal montepremi complessivo di 525.000 euro, il nuovo circuito di padel si rivela quindi un po’ di più. Tuttavia, restano ancora da vedere chi saranno i main sponsor, le emittenti del circuito e come avverrà la distribuzione delle vincite ai giocatori.

La settimana scorsa, Premier Padel ha ufficializzato un contratto per i diritti TV fino al 2025 con ESPN per le regioni del Sud e del Centro America e per i Caraibi.

Inoltre, come comunicato dal nuovo tour, non sarà il beIN Media Group, di proprietà di Nasser Al Khelaificome QSI, ad essere coinvolto nella vendita dei suoi diritti di trasmissione. Di questo compito si occuperà l’agenzia di media “Pitch International”.