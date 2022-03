Premier Padel e Sky firmano un accordo per i diritti tv in Italia e in altri 5 Paesi europei

(di Emanuele de Laugier) – La Federazione Internazionale di Padel (FIP) ha firmato con Sky un accordo per i diritti televisivi del suo nuovo circuito Premier Padel.

Il contratto avrà una durata di un anno e vedrà la pay-TV di proprietà di Comcast diventare il partner di trasmissione ufficiale del tour in Italia, nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania, in Austria ed in Svizzera.

La copertura da parte di Sky del Premier Padel inizierà con l’Ooredoo Qatar Major, che prenderà il via il 28 marzo al “Khalifa International Tennis and Squash Complex” di Doha.

Il torneo qatariota, che sarà il primo evento dei 10 in programma per il 2022, avrà un montepremi complessivo di 525.000 euro e vedrà 123 coppie di 19 paesi diversi sfidarsi per la vittoria.

La collaborazione con la pay-TV si aggiunge all’elenco crescente di partner di trasmissione di Premier Padel da quando, nel febbraio scorso, la FIP ha annunciato la nascita del nuovo circuito con il sostegno della Qatar Sports Investments (QSI) e della Professional Player Association (PPA). All’inizio di marzo, la federazione ha firmato un contratto quadriennale per mostrare i tornei del suo tour in Sud ed in Centro America, in Messico e nei Caraibi.

Premier Padel è in competizione con il World Padel Tour (WPT), di proprietà di Estella Damm, per essere il circuito principale di questo sport.

Il mese scorso, il WPT ha annunciato che MediaPro, emittente televisiva spagnola, si è assicurata i diritti di trasmissione dei suoi eventi come parte di un accordo progettato per aiutare l’espansione, la diffusione e lo sviluppo internazionale del tour.

Il World Padel Tour, che non è regolamentato dalla Federazione Internazionale di Padel, è stato accusato di legare gli atleti al suo circuito, oltre a dare loro poche ricompense economiche e nessuna voce in capitolo nei processi decisionali.

Per questo motivo, la FIP e la PPA hanno presentato un reclamo alla Commissione europea, accusando il WPT ed Estrella Damm di aver infranto la legge sulla concorrenza dell’UE.