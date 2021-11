Planetpay365 nuovo official partner dell’AS Roma

AS Roma ha annunciato, nella giornata di oggi, una nuova partnership con PlanetPay365, piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365.

Il brand affianchera il club capitolino per tutta la stagione 2021/22.

In qualità di Official Partner, PlanetPay365 sarà al fianco della AS Roma in tutte le partite di campionato e Coppa Italia in programma allo Stadio Olimpico non solo attraverso la visibilità a bordo campo, ma con diverse iniziative di cui potranno approfittare i tifosi giallorossi e che vedra coinvolta la rete retail di PlanetPay365.

PlanetPay365 godrà inoltre di visibilità sui canali online del club grazie a campagne digital sviluppate in sinergia con la società, sempre con l’obiettivo di offrire il meglio dei propri servizi ai tifosi giallorossi (dalle ricariche telefoniche all’acquisto di Gift Card e contenuti digitali).