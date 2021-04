SYDNEY OSPITERA’ LA COPPA DEL MONDO DI NETBALL 2027

(di Lorenzo Di Nubila) – Netball Australia e la International Netball Federation (INF) hanno confermato che la Coppa del Mondo di Netball 2027 si terrà a Sydney.

Il netball è uno sport di squadra simile alla pallacanestro, praticato soprattutto a livello femminile. Inventato da Foster Engony Baet, una “pioniera” nello sport delle donne, ora è lo sport di squadra femminile preponderante per praticanti e spettatori in Australia e in Nuova Zelanda ed è popolare in Giamaica, Barbados, Sudafrica, Sri Lanka, Regno Unito e in vari Paesi del Commonwealth.

Il torneo vedrà la partecipazione di 16 squadre nazionali in competizione per il titolo di campione del mondo e coinciderà con le celebrazioni del centenario del netball australiano. Diventa anche la nona coppa del mondo ad essere assegnata nell’ambiziosa iniziativa delle dieci coppe del mondo in dieci anni del New South Wales (NSW). Nel 2018 il governo del NSW ha lanciato piani per attrarre alcuni dei più grandi eventi sportivi del mondo nello stato nel prossimo decennio, tra cui la Coppa del mondo di rugby maschile e femminile, la Coppa del mondo femminile Fifa e la Coppa del mondo di tennis ATP.