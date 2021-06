IL LIVERPOOL FIRMA UN ACCORDO CON KODANSHA. PROGETTI SPECIALI PER I GIOVANI

Durante tutto il programma, i partecipanti riceveranno supporto e tutoraggio con lo sviluppo di abilità creative, CV e tecniche di colloquio, parlare in pubblico e rafforzare la fiducia e le aspettative sul posto di lavoro per prepararli a raggiungere i loro obiettivi di carriera.

La casa editrice con sede a Bunkyo sta collaborando con l’ente di beneficenza ufficiale del club, la LFC Foundation , per lanciare il progetto Creative Works . A partire da settembre 2021, infatti, tale programma sarà erogato a un totale di quattro studenti della Liverpool John Moores University e dei college locali e mira a ispirare i giovani provenienti da ambienti difficili a raggiungere una carriera nel settore creativo.

Kodansha si è anche impegnata a fare varie donazioni per supportare la più ampia comunità di Liverpool nel corso della partnership. Inizialmente, infatti, effettuerà anche donazioni con materiali creativi e artistici per sostenere l’alfabetizzazione dei bambini fin dalla giovane età.

Yoshinobu Noma, presidente di Kodansha, ha dichiarato: “Avendo vissuto nel Regno Unito per diverso tempo, ho una sensazione molto speciale riguardo a questa partnership con il Liverpool FC. Per ogni singola partita che la squadra gioca davanti ai propri, vengono create e condivise storie incredibili, che suscitano gioia ed eccitazione. Vogliamo sfruttare questo straordinario potere per ispirare storie impossibili e costruire una partnership forte e di successo”.

L’AD del Liverpool, Billy Hogan, ha aggiunto: “Siamo lieti di lavorare con Kodansha per lanciare Creative Works, un programma che offrirà ai giovani l’opportunità diperseguire i propri sogni in carriere creative e realizzare il proprio potenziale”.