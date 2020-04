Premier League: i club puntano al taglio degli stipendi nella misura del 10%

(di Leonardo Calero) – La crisi creata dalla pandemia, Covid-19, ha bussato anche alle porte del Chelsea. In queste ore si è al lavoro per cercare di raggiungere un accordo con i giocatori per il taglio dei salari. Come rilancia il quotidiano britannico “Daily Mail”, la dirigenza starebbe pensando ad un taglio del 10%. I vari club inglesi avevano chiesto una riduzione del 30%.

L’idea, però, era stata bocciata dai calciatori. In cambio si erano detti pronti ad aiutare con contributi finanziari.

A tal proposito, il Southampton aveva deciso di muoversi autonomamente trovando un accordo con i propri giocatori.

Adesso, anche gli uomini di Frank Lampard, sembrerebbero aver cambiato idea, e sarebbero pronti ad accettare la proposta (10%) per aiutare il club.

In queste ore a Londra, ad essere scesi in campo sono giocatori ed allenatori per cercare di accelerare le cose.

Dopo che in casa Arsenal, si è mosso il tecnico Mikel Arteta, per i Blues ad aver preso la situazione in mano è il capitano, Cesar Azpilicueta, che sta facendo da tramite con il resto della squadra. Dopo aver parlato con la dirigenza ha deciso di mandare un messaggio al resto dei compagni chiedendo di accettare il taglio del 10%. In questo modo il club londinese andrebbe a risparmiare circa 10 milioni del monte-salari. Nella realtà il Chelsea sperava in un taglio del 30%, ora si punta a chiudere almeno al 10%.