LA SCIENZIATA SRIDHAR: “IL DESTINO DELLE OLIMPIADI DI TOKYO 2021 DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DAL VACCINO”

Il progetto avveniristico del New National stadium di Tokyo per i Giochi olimpici 2020.

(di Linda Zanoni) – Le Olimpiadi di Tokyo, che dovevano iniziare il prossimo 24 luglio, sono state rinviate al 2021 per l’emergenza Covid-19. Tuttavia, alcuni scienziati stanno mettendo in discussione l’effettivo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi nel caso in cui non dovesse essere scoperto e diffuso (entro il prossimo anno) un vaccino.

Tokyo 2020 è stata la prima Olimpiade rinviata in tempo di pace. La decisione di posticipare i Giochi nel 2021, arrivata lo scorso 24 marzo, ha prevalso sulla possibilità di uno slittamento in autunno. Il professore giapponese Katsuhiro Miyamoto, esperto in economia dello sport, ha stimato i danni economici che il rinvio potrebbe arrecare al Giappone, Paese organizzatore: essi oscillerebbero tra i 5,4 e i 5,6 miliardi di euro.

In caso di cancellazione, possibilità che alcuni studiosi non escludono del tutto se non dovesse arrivare il vaccino contro il Coronavirus, la perdita lieviterebbe fino a raggiungere i 65 miliardi di euro (secondo uno studio della finanziaria giapponese Nikko Securities).

Come riportato dalla BBC, un gruppo di scienziati, capeggiati da Sridhar, avrebbe messo in discussione l’effettiva attuazione dei Giochi Olimpici nel 2021. La stessa Sridhar, presidente di Global Public Health presso l’Università di Edimburgo, ha dichiarato: “Se riuscissimo ad ottenere un vaccino entro il 2021, allora credo che le Olimpiadi possano essere realistiche. In caso contrario, dubito fortemente si possano svolgere”.

Sridhar ha così concluso il suo intervento: “Credo che l’unico modo per convivere con questa situazione sia quello di rimanere speranzosi, di supportare la comunità scientifica perché solo con la scienza possiamo uscire da questo tunnel”.