PREMIER LEAGUE: BK8 SPORTS NUOVO SPONSOR DI MAGLIA DEL NORWICH CITY

Oltre ad essere sponsor di maglia per il Norwich City Football Club, BK8 eseguirà una serie di attivazioni per i fan nel corso della partnership, inclusa la promozione della criptovaluta. I termini finanziari dell’accordo non sono stati rilasciati.

BK8 sostituisce Dafabet, un’altra società di scommesse, come sponsor principale di Norwich dopo che il contratto biennale della società con sede nelle Filippine è scaduto alla fine della stagione 2020/21.

All’epoca, il Norwich descrisse il loro legame con Dafabet come un accordo da “record del club”.“BK8 sarà senza dubbio un nuovo marchio per i fan della città, tuttavia, sono un nome ben noto in tutta l’Asia”, ha affermato Ben Kensell, direttore operativo di Norwich City. “La Premier League ha un pubblico televisivo cumulativo di oltre tre miliardi e viene trasmessa in oltre un miliardo di case e una percentuale enorme di questi fan ha sede in Asia. Supportare BK8 ci offre allo stesso modo come club l’opportunità di promuovere la nostra esposizione e gli sforzi commerciali in quei mercati”.

L’accordo arriva nel mezzo di una revisione in corso delle leggi britanniche sul gioco d’azzardo, che potrebbe comportare restrizioni di sponsorizzazione nello sport per i marchi di scommesse. Kensell ha affermato che sia il Norwich City che BK8 sono impegnati e pronti a supportare tale revisione.