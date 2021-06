CALCIO: LA UNITED SOCCER LEAGUE LANCIA LA USL W LEAGUE A PARTIRE DAL 2022

(di Lorenzo Di Nubila) – La United Soccer League (USL), torneo calcistico professionistico che opera negli Stati Uniti d’America e che ha operato in passato anche in Canada e ad Antigua, ha svelato i piani per una competizione femminile che inizierà a giocare nel 2022, la USL W League.

La USL W League ha già nominato otto membri fondatori, che sono Chattanooga Red Wolves SC, Greenville Triumph SC, Hartford Athletic, Minnesota Women’s Soccer, Kaw Valley FC, Queensboro FC, South Georgia Tormenta FC e Washington DC.Sei degli otto club rappresentano le squadre esistenti della USL Championship, League One e League Two, mentre Minnesota Women’s Soccer è una franchigia di espansione e Washington DC è guidata dal DC United, club militante nella Major League Soccer (MLS).

La W League ha affermato che ulteriori squadre saranno annunciate nei prossimi mesi e che prevede di avere almeno 30 club per la sua stagione inaugurale, che si allineerà con la USL League Two maschile a partire dal maggio del prossimo anno e terminerà con i playoff e la finale a luglio.

Per supportare il lancio della W League, l’USL ha anche stretto una partnership con Women in Soccer, un’organizzazione che fornisce una rete per connettere le donne nello sport.

“Il nostro obiettivo per la W League è utilizzare il calcio femminile come una forza per il bene della società creando una piattaforma nazionale per aumentare le opportunità, l’equità di genere e lo sviluppo della carriera”, ha affermato Betsy Haugh, direttore del calcio femminile della USL. “Ci aspettiamo di avere almeno 30 club per la nostra stagione inaugurale, che fornirebbe oltre 750 nuove opportunità di giocare, lavorare e allenare nel calcio femminile. Siamo molto entusiasti di ciò che riserva il futuro.”