Premier League, al via la realtà aumentata (AR): si parte il 24 ottobre

La English Premier League, in collaborazione con la pay-tv “BT” e il colosso delle telecomunicazioni britanniche “EE“, è pronta per portare, tramite la tecnologia 5G, la realtà aumentata (AR) nelle case degli appassionati di calcio d’Inghilterra. Il lancio avverrà il 24 ottobre in occasione della partita Manchester City-West Ham United.

Come riporta l’agenzia “SportsPro”, la Premier League (il massimo campionato di calcio inglese) ha ormai concluso i test perl’applicazione del 5G sulla realtà aumentata. Questa innovazione va ad aggiungersi all’opzione “Watch Together”, annunciata lo scorso 5 giugno, grazie alla quale non solo i tifosi possono creare stanze virtuali per vedere il match e interagire fra loro,ma possono anche ascoltare i suoni dello stadio, ovviamente simulati, premendo il pulsante rosso sul telecomando.

La “AR” potenzierà infatti l’esperienza del telespettatore tramite la “Manager Mode”, grazie alla quale appariranno statistiche in tempo reale sui giocatori in movimento e mini-mappe per seguire la partita a 360° dal punto di vista tattico.

Un altro optional innovativo sarà la “Stadium Experience”, con cui il tifoso verrà catapultato direttamente negli ambienti più esclusivi dell’impianto come gli spogliatoi, il tunnel che porta al campo di gioco e stanze dei trofei, il tutto amplificato grazie alla realtà aumentata in 4K.

Non a caso le novità sono state annunciate oggi, quasi in contemporanea con il lancio dell’iPhone 12, avvenuto ieri. I clienti Apple infatti avranno l’esclusiva su queste nuove funzionalità, disponibili su iOS già per il 24 ottobre. Chi invece possiede un dispositivo Android dovrà aspettare i prossimi match. La Premier League non sarà però l’unico campionato toccato dalla rivoluzione di “BT” e “EE”, visto che la AR sarà disponibile anche per eventi selezionati di Uefa Champions League, Uefa Europa League, FA Cup e Premiership Rugby.