Polymarket entra nella famiglia dei partner della “galassia” di TKO Group Holdings.

TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) e Polymarket , il più grande mercato specializzato nelle previsioni su scala mondiale, hanno annunciato oggi una partnership pluriennale completa in base alla quale Polymarket diventerà il partner ufficiale ed esclusivo del mercato di previsioni di UFC e Zuffa Boxing .

L’accordo sancisce che UFC e Zuffa Boxing saranno le prime organizzazioni sportive a integrare la tecnologia di previsione del mercato direttamente nell’esperienza live dei tifosi.

“Grazie alla collaborazione con Shayne e il suo team di Polymarket, stiamo aprendo una nuova dimensione di coinvolgimento dei fan”, ha affermato Ariel Emanuel, Presidente Esecutivo e CEO di TKO . “L’integrazione di Polymarket con l’esperienza live di UFC e Zuffa Boxing aiuterà i fan a interagire con questi eventi in tempo reale, trasformando la visione passiva in partecipazione attiva”.

“Pochi sport generano emozioni e dibattiti come l’UFC”, ha affermato Shayne Coplan, fondatore e CEO di Polymarket . “Portando i mercati pronosticativi in diretta e negli stadi, offriamo ai tifosi un nuovo modo di partecipare all’azione: non solo guardando i risultati, ma osservando le aspettative del mondo evolversi a ogni round”.

In qualità di partner ufficiale ed esclusivo del mercato delle previsioni dell’UFC , Polymarket attiverà strategicamente il suo marchio su un’ampia gamma di risorse premium dell’UFC, tra cui eventi in diretta, trasmissioni e contenuti sui social media.

Tra le novità più importanti, Polymarket alimenterà il primo Fan Prediction Scoreboard in tempo reale all’interno delle trasmissioni UFC. Questa innovativa integrazione offrirà un nuovo livello di narrazione dinamica che visualizzerà come i fan di tutto il mondo prevedono ogni incontro man mano che si svolge. Il Fan Prediction Scoreboard trasformerà il sentiment dei fan in una narrazione visibile e basata sui dati, che misura il “polso” non ufficiale del pubblico in tempo reale per ogni evento UFC.

UFC e Polymarket collaboreranno anche a una nuova serie social personalizzata intitolata Matchup Predictions – Who’s Next?, che verrà pubblicata sui canali ufficiali @UFC Facebook, Instagram, Threads e X dopo gli eventi UFC. Who’s Next? metterà in evidenza potenziali matchup per le migliori superstar e campioni UFC che hanno appena vinto. La natura speculativa di questi post stimolerà il dibattito e l’interazione sui social, creando un mercato di attualità che Polymarket potrà ospitare sulla propria piattaforma.

Polymarket avrà inoltre l’onore di essere il primo partner ufficiale del marchio Zuffa Boxing , la nuova promozione di boxe professionistica che verrà lanciata a gennaio 2026.

In qualità di partner ufficiale ed esclusivo del mercato delle previsioni di Zuffa Boxing, Polymarket offrirà le sue esclusive esperienze di coinvolgimento dei fan agli eventi di Zuffa Boxing, con attivazioni in arena e contenuti digitali e social personalizzati.

A partire dal 2026, tutti gli eventi UFC e Zuffa Boxing saranno disponibili esclusivamente negli Stati Uniti sulla piattaforma di streaming diretta al consumatore Paramount+, che garantirà una maggiore accessibilità e visibilità per gli appassionati di sport e gli utenti di Polymarket.

Informazioni su Polymarket

Polymarket è il più grande mercato di previsioni al mondo. Su Polymarket, i trader prevedono l’esito di eventi futuri e vincono quando indovinano. Poiché i trader reagiscono alle ultime notizie in tempo reale, i prezzi di mercato sono il miglior indicatore della probabilità che si verifichino eventi. Istituzioni, individui e media si affidano a queste previsioni per riportare le notizie e comprendere meglio il futuro. Tra politica, attualità, cultura pop e altro ancora, finora su Polymarket sono state fatte previsioni per miliardi di dollari nel 2025.

Informazioni su TKO

TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO) è un’azienda di sport e intrattenimento di alto livello. TKO possiede proprietà iconiche, tra cui UFC, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste; WWE, leader mondiale nell’intrattenimento sportivo; e PBR, la principale organizzazione mondiale di bull riding. Insieme, queste proprietà raggiungono 1 miliardo di famiglie in 210 Paesi e territori e organizzano oltre 500 eventi dal vivo durante tutto l’anno, attirando oltre tre milioni di fan. TKO fornisce inoltre servizi e collabora con i principali detentori di diritti sportivi attraverso IMG, un’agenzia di marketing sportivo leader a livello mondiale; e On Location, leader globale nell’ospitalità esperienziale di alto livello.

Informazioni su UFC

UFC è la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste (MMA), con oltre 700 milioni di fan e circa 330 milioni di follower sui social media. L’organizzazione produce più di 40 eventi dal vivo ogni anno in alcune delle arene più prestigiose del mondo, distribuendo programmi a oltre 950 milioni di famiglie, sia televisive che digitali, in oltre 210 paesi e territori. Il roster di atleti UFC include i migliori atleti MMA del mondo, provenienti da oltre 75 paesi. L’offerta digitale dell’organizzazione include UFC FIGHT PASS®, uno dei principali servizi di streaming al mondo per gli sport da combattimento. UFC fa parte di TKO Group Holdings (NYSE: TKO) e ha sede a Las Vegas, Nevada.

Informazioni su Zuffa Boxing

Zuffa Boxing è una joint venture tra TKO Group Holdings (NYSE: TKO) e Sela, il conglomerato dell’intrattenimento. TKO è managing partner, fornendo competenza operativa quotidiana, gestione e supervisione della promozione, con una leadership esecutiva affidata al Presidente e CEO di UFC Dana White e al Presidente della WWE e membro del Consiglio di Amministrazione di TKO Nick Khan. La promozione mira a reinventare lo sport della boxe evolvendo il modello attuale per ripristinare il giusto posto di questo sport in prima linea nell’ecosistema sportivo globale.

(fonte: TKO Group Holdings)