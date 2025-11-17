Sponsor – I Blues in trattativa con Oracle Corp. per il fronte maglia. Accordo temporaneo fino al termine della stagione.

Il Chelsea Football Club (Premiership inglese), secondo quanto riportano i principali media britannici, sta finalizzando un accordo “temporaneo” di sponsorizzazione sulla parte anteriore della maglia con Oracle Corporation, valido fino alla fine della stagione 2025-26, legato agli investimenti tecnologici del comproprietario Clearlake Capital. L’accordo affronta un vuoto di sponsorizzazione dal 2022, che è costato al club circa 120 milioni di sterline di fatturato, tra le difficoltà legate alla mancata partecipazione alla Champions League e alle indagini finanziarie (con 74 presunte contestazioni di natura contrattuale, tutte collegate al periodo della proprietà del magnate Roman Abramovich) imposte dal board della Premier League. Sebbene il valore dell’accordo sia inferiore all’obiettivo di 40-50 milioni di sterline del Chelsea, offre sicuramente una soluzione temporanea pratica per fare cassa e non perdere ulteriori opportunità di taglio economico.