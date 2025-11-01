Marketing – Monster Energy si lega al brand Torino FC.
Il Torino Football Club (Serie A) ha annunciato una nuova partnership con Monster Energy, che diventa Official Energy Drink Partner del club granata.
Una collaborazione che unisce l’energia e l’adrenalina di Monster Energy alla passione e alla storia del Torino FC, dando vita a un connubio che celebra energia, determinazione e spirito di squadra.
L’accordo rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita internazionale del club e prevede una serie di attività dedicate ai tifosi, con l’obiettivo di creare esperienze uniche, contenuti esclusivi e momenti di engagement capaci di trasmettere tutta la carica del brand e la grinta del Toro.
Lorenzo Barale, Commercial Director del Torino FC: “Siamo molto contenti di accogliere Monster Energy all’interno dei nostri sponsor in qualità di Official Energy Drink Partner. Si tratta di un brand assai conosciuto a livello globale che già vanta prestigiose partnership con numerosi team sportivi professionistici, oltre a collaborazioni con eventi e con atleti di livello assoluto.” (fonte: Torino FC)