Politica – La RDC scatenata nel calcio. Sponsorizzazioni per promuovere l’immagine internazionale della nazione.

In un recente articolo sul sito de “Il Post” si è parlato della strategia internazionale della Repubblica Democratica del Congo (RDC), che, seguendo il modello di sponsorship messe in atto dal Ruanda (sulla manica della maglia dell’Arsenal FC appare il logo promo-turistico “Visit Rwanda” o ancora a supporto di PSG, Bayern e Atlètico Madrid), ha deciso di investire, in misura massiccia, nel calcio europeo legando la propria immagine prima all’AS Monaco in Ligue1, poi al Barça (si parla di 40 milioni di euro nell’arco di più anni) nella Liga spagnola e adesso, da poche settimane, all’AC Milan in Italia.

Un’operazione, secondo molti addetti ai lavori, di pochi milioni di euro (rispetto agli altri due club stranieri) con visibilità sui led allo stadio e sui backdrop di San Siro, di Milanello e di Casa Milan, ma certamente non sulla maglia rossonera (dove per apparire bisogna investire non meno di 5-7 milioni di euro a stagione). Più in generale sarà nuovo “Premium Partner” e “Official Tourism Destination Partner” del Milan.

L’operazione era stata annunciata già nel settembre 2024, poi l’ufficialità nell’estate di quest’anno, con il supporto del top manager rossonero Paolo Scaroni (presidente del club e dell’ENI – nella foto in primo piano sul profilo “X” del Ministero del Turismo del Congo) e soprattutto della Farnesina (per opera proprio del ministro e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani). Tra le iniziative che si intende sviluppare congiuntamente c’è quella della nascita di Academy calcistiche in Africa e tournée di lusso per promuovere il football professionistico in Congo (stato dell’Africa centrale che conta più di 105 milioni di abitanti).

Le cifre dell’accordo, si legge sempre su Il Post, “non sono state rese note e l’Economist ha scritto, citando Simon Chadwick, ricercatore alla Emlyon Business School che «il Milan probabilmente non riceverà molti soldi», anche perché il budget annuale del ministero del Turismo congolese è di circa 15 milioni di euro, mentre il Milan ha ricavi annuali di circa 450 milioni di euro“.