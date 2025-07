MMA – La promotion PFL cresce con l’ingresso della sudafricana SportyBet.

Il principale gruppo africano attivo nei media e nelle scommesse, Sporty Group, ha firmato un accordo pluriennale per la distribuzione di contenuti con la Professional Fighters League (PFL), con l’obiettivo di portare i contenuti della Lega di arti marziali miste in diversi mercati chiave del continente africano.

La partnership prevede che Sporty Group potenzi la presenza della PFL in Africa attraverso i suoi brand complementari, in particolare “SportyTV“*, che sarà il canale televisivo e distributore digitale dei contenuti PFL in Nigeria, Ghana, Kenya e Sudafrica.

Come parte dell’accordo, SportyTV offrirà una copertura completa degli eventi globali della PFL, tra cui il PFL World Tournament, la PFL Champions Series e le leghe regionali come PFL Europe, PFL MENA e la neonata PFL Africa. La piattaforma free-to-air trasmetterà inoltre in diretta streaming tutti i contenuti PFL tramite la sua app e i canali YouTube ufficiali, aumentando così l’accessibilità per milioni di fan di MMA in tutto il continente.

Sporty Studios realizzerà anche contenuti promozionali coinvolgenti per la PFL, utilizzando grafiche d’impatto e narrazioni pensate per risuonare con il pubblico africano.

Attualmente, Sporty Group raggiunge oltre 42 milioni di famiglie africane con la sua distribuzione free-to-air. Questa ampia copertura, unita alla sua presenza digitale, contribuirà all’espansione della PFL, rendendola una delle competizioni MMA più seguite in Africa.

Elias Gallego, vicepresidente dello sviluppo commerciale, marketing e media di Sporty Group, ha dichiarato:

“La missione di Sporty Group è offrire un intrattenimento eccellente ai nostri utenti, spesso in collaborazione con i migliori partner. Vedendo la rapida crescita della PFL e il suo impegno verso l’Africa – uno dei nostri mercati principali – abbiamo capito di aver trovato il partner giusto per portare le MMA sul continente in grande stile. Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta.”

Un elemento chiave della collaborazione è rappresentato dalla lega PFL Africa, che ha debuttato il 19 luglio 2025 a Città del Capo, Sudafrica. L’obiettivo della PFL è sfruttare l’esperienza e la solida presenza di Sporty Group, nei mercati chiave, per aumentare il coinvolgimento dei fan nella competizione. In qualità di partner ufficiale per le scommesse di PFL Africa, il marchio di gaming SportyBet offrirà quote in tempo reale sulle partite della lega, eventi dal vivo e altre esperienze esclusive per i fan. A livello globale invece PFL ha un rapporto consolidato con il marchio CloudBet.

Atleti provenienti da 15 Paesi africani si sfideranno, nel corso dell’anno, in quattro categorie nella stagione della PFL Africa, lottando per i titoli regionali e per la possibilità di accedere al circuito globale della PFL.

Elias Schulze, direttore generale di PFL Africa, ha dichiarato:

“Questa non è solo una sponsorizzazione o un accordo di distribuzione, ma un’alleanza strategica tra due organizzazioni che condividono la stessa visione: sbloccare il potenziale immenso delle MMA in Africa. Sporty Group ha dimostrato di saper innovare nel digitale, raggiungere il grande pubblico e coinvolgere i fan in tutto il continente. Insieme, stiamo costruendo il futuro delle MMA africane.”