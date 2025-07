Il Toro conferma i marchi sponsor della maglia (stagione 2025/26).

Anche per la stagione 2025/26 il Torino FC potrà contare sul supporto di alcuni dei suoi partner principali. Suzuki si conferma Main Partner del club granata. Acrobatica rinnova la propria presenza come Back Partner e il marchio JD come Sleeve Partner. Non sarà invece presente sulla divisa di gara il marchio di F.lli Beretta, fino ad un anno fa second sponsor.

Il Presidente Urbano Cairo ha dichiarato: “Anche nella stagione 2025/26 gli sponsor di maglia saranno al nostro fianco…E’ un segnale estremamente positivo perché in questi anni, oltre al consolidamento dei rapporti commerciali, sono anche cresciuti solidi legami di amicizia con il management di ciascuna azienda…”

Anche Acrobatica proseguirà il suo impegno a supporto della squadra come Back Partner: “Siamo felici e orgogliosi di essere ancora, per un altro campionato, accanto al Torino FC, una squadra composta di persone straordinarie ad ogni livello: dalla dirigenza ai giocatori passando per tutto lo staff tecnico” – commenta così Anna Marras, Group CEO di Acrobatica – “In questi anni di collaborazione abbiamo riconosciuto in loro proprio quegli stessi valori che come Acrobatica promuoviamo: inclusione, rispetto, dedizione e reciproco sostegno”.

A dare respiro internazionale alla squadra dei Partner di maglia, per il terzo anno consecutivo, ci sarà JD Sports come Sleeve Partner. Joe Simpson – Head of Partnerships & Sponsorship – ha accolto così il rinnovato progetto comune: “Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il Torino FC e di consolidare il nostro forte legame con il club e i suoi appassionati tifosi. Questa partnership continua riflette anche la nostra volontà di far crescere il marchio JD in Italia e insieme al Torino FC vogliamo continuare a ispirare la prossima generazione”. (fonte: Torino FC)