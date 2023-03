Play the Games al via. Il Ministro Abodi: uno spaccato di umanità in sintonia con i sentimenti più virtuosi

Si è svolta oggi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Roma, la conferenza stampa di presentazione dei “Play the Games” di Special Olympics Italia alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Durante la presentazione il Ministro Abodi ha voluto dedicare un ringraziamento agli atleti e agli organizzatori “ … per avermi regalato oggi un’ora di sincera umanità. Grazie a tutti coloro che animano Special Olympics. Uno spaccato di società in sintonia con i sentimenti. Eventi come i Play the Games sono il frutto di un lavoro quotidiano, spesso silente e che meriterebbe maggiore visibilità per il contributo che Special Olympics dona all’intera nazione competizione e umanità. Mi voglio fare un regalo, sarò con voi ai Giochi Mondiali di Berlino, accompagnerò gli Atleti Azzurri“.

I Play the Games, giunti alla V edizione, rappresentano un unico grande appuntamento con lo sport multidisciplinare e inclusivo che nell’anno dei Mondiali Special Olympics, quest’anno a Berlino dal 17 al 25 giugno, assumono a tutti gli effetti il valore di Giochi Nazionali Estivi.

Il calendario prevede manifestazioni sportive regionali ed interregionali, programmate in diverse regioni italiane e conta 17 eventi in 14 regioni italiane, 19 discipline sportive per un totale di ben 54 giorni gara che coinvolgono 5879 Atleti con e senza disabilità intellettive, 229 Team, 1048 Coach, 2967 familiari.

Tra i presenti diversi parlamentari come Ilaria Cavo, Marco Lombardo, Nicola Calandrini

Luciano Ciocchetti e Marco Perissa; mentre Roberto Ghiretti, Vicepresidente Special Olympics Italia, ha introdotto gli interventi delle Aziende Partner.