PLANETPAY365 IN CAMPO CON IL TORINO F.C. PER 4 GARE INTERNE

PlanetPay365 fa il suo esordio sul campo del Torino Football club. Il brand, di proprietà del gruppo SKS365 è una piattaforma multiservizi studiata con l’obiettivo di proporre una soluzione multifunzionale in grado di dare valore aggiunto a qualsiasi esercizio commerciale attraverso una vasta gamma di servizi, fruibili in modo rapido e intuitivo.

A distanza di pochi mesi dal lancio, l’universo PlanetPay365 cresce ancora e approda ufficialmente nel calcio che conta, scendendo in campo al fianco del Torino nelle prossime quattro gare casalinghe di Serie A: si parte con lo scontro con la capolista Inter del 14 marzo alle 15, il 17 marzo alle 15 il recupero della gara con il Sassuolo, poi l’attesissimo derby della Mole con la Juventus del 3 aprile per concludere in bellezza il 18 aprile alle 15 con Torino-Roma. Il brand sarà visibile sui led a bordocampo nel corso dei 90 minuti di gioco e campeggerà su Torino Channel, il canale televisivo tematico ufficiale della squadra granata.

L’intesa con il club granata arriva dopo l’annuncio dell’ampliamento di uno dei tanti servizi offerti da PlanetPay365: grazie all’accordo con epay, divisione del gruppo Euronet (fornitore internazionale di servizi e soluzioni prepagate), la piattaforma consente la ricarica del proprio traffico telefonico agli utenti dei principali operatori di Telefonia Mobile (tra cui Tim, Wind Tre, Iliad) e dei più importanti operatori virtuali.