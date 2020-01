Pisen Electronics diventa partner strategico della CBA (basket)

L’azienda di elettronica al consumo (specializzata in accessori per telefoni cellulari), Pisen Electronics, ha firmato un importante contratto di partnership con la Chinese Basketball Association (CBA), così da diventare “official sponsor” della CBA League.

Pisen, basata a Guangzhou, sta lavorando per farsi conoscere dai teen-ager come una marca affidabile e innovativa. Oltre a ciò vuole entrare in contatto con la community cinese dei “basketball fans” soprattutto sui social media. La pallacanestro, in Cina, coinvolge ben 55 milioni di “active users“ sulla piattaforma social media denominata Sina Weibo, secondo quanto riporta in un documento sul basket cinese da parte di Deloitte (società di consulenza strategica).

Pisen Electronics è anche partner della nazionale cinese di tennis tavolo.