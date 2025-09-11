All newsAltri eventiAziendeCalcioCalcioMarketingPartnersPrurito calcisticoPubblicitàPunto e a CapoSerie A - Serie BSponsorshipSport Business
Petronas (PLI) entra nella famiglia dei partner della Juventus.
Nuova partnership in casa Juventus. Quest’ultima ha annunciato l’inizio di una collaborazione pluriennale con Petronas Lubricants International (PLI), colosso internazionale attivo nel settore dei lubrificanti (da sempre presente nel mondo dei motori). E’ la prima volta che il marchio malese sceglie di entrare nel mondo delle sponsorship calcistiche.
Previste anche esperienze immersive per i fan allo stadio. In occasione di questo sodalizio commerciale, verrà inaugurato il Petronas Lubricants International Skybox, uno spazio dedicato all’Allianz Stadium di Torino che permetterà agli ospiti di vivere le gare ufficiali da una prospettiva privilegiata.