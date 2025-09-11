Marketing – Esselunga sposa gli atleti della FISG aspettando Milano-Cortina 2026.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio annuncia la nuova partnership con Esselunga, che sarà Official Sponsor nella stagione 2025-2026.

L’accordo con Esselunga si inserisce in un percorso di crescita che porterà la FISG ad affrontare una stagione unica, segnata dalla preparazione e dall’attesa per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Una partnership che guarda anche alla sostenibilità, valore centrale per entrambe le realtà: così come Esselunga basa la sua strategia di sostenibilità su tre pilastri – “la persona e la collettività”, “il nostro mestiere” e “il pianeta”, – la FISG lavora per promuovere uno sport responsabile, inclusivo e capace di lasciare un’eredità positiva alle nuove generazioni.